Jak se zbavit osobní zodpovědnosti. Rychlokurz od lídrů firem ze Silicon Valley
Používají poměrně omezený počet triků, které se opakují stále dokola. Je fajn je znát, abychom jim na to neskočili
Kdo má moc, nese na svých bedrech i zodpovědnost. Jedno od druhého nelze oddělit, je to téměř jako přírodní zákon. Noblesse oblige, postavení zavazuje.
Lidé ve výsadním postavení se však často snaží tomuto pravidlu bránit. Chtějí moc bez zodpovědnosti. A mnozí udělají téměř cokoli, aby se z osobní zodpovědnosti vyzuli, aby ji ze svých ramen setřásli.
Je to hrozně iritující. Ze státního rozpočtu zmizí miliony – a nikdo za to prý nemůže. Během covidu zemřely tisíce lidí, kteří zřejmě umřít nemuseli – a nikdo není zodpovědný. Sociální sítě negativně poznamenaly celou jednu generaci. Kdo se hlásí k odpovědnosti? A možná se za pár desetiletí probudíme do světa, ve kterém změna klimatu zničí životy milionů lidí. A hádejte co? Zase za to nikdo nebude zodpovědný.
Pravda, ex post se zodpovědnost dokazuje poměrně těžko. Když je džbán už roky rozbitý a mléko dávno rozlité, je náročné (i když ne nemožné) hledat viníky. Možná je proto praktičtější jiný přístup: vnímat takříkajíc v přímém přenosu, když se mocní pokoušejí z odpovědnosti vyzout.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu