0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Najednou jsem měl chuť do života
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
7. 8. 202510 minut

Čtyři způsoby, jak neklesnout na úplné dno

Jedním ze způsobů, jak se vyhnout dotyku se dnem, je důsledné obhajování práv menšin. „Dno“ se totiž obvykle testuje nejprve na malé, zranitelné (a často i málo oblíbené či pochopené) skupině lidí

Ján Markoš/Denník N

Možná máte dojem, že situace na Slovensku dosáhla absolutního dna. Rozložená společnost, zkorumpovaná politika, černé vyhlídky. Máte chuť nad celou republikou zlomit hůl.

Nenechte se však tímto pocitem ovládnout, je to jen klam. Naše země není na dně. A to ani zdaleka. Dno či peklo vypadá jinak.

Skutečné dno (v ekonomickém smyslu) popisuje Martin Pollack ve své knize Americký císař, jejímž tématem je emigrace z Haliče na konci 19. století. Pollack píše o lidech, nazývaných „vzduchaři“ (německy Luftmenschen), kteří se ráno budili nevědouce, jestli v ten den seženou nádenickou práci a budou jíst, nebo zda zůstanou s rodinami další den hladoví. Píše o církevních půstech (během roku šlo o 100, 150 i 200 dní), proti kterým málokdo protestoval, protože beztak nebylo moc co jíst. Píše také o ženách, které své novorozené děti předávaly do péče „stvořitelkám andělů“, tedy smrti, protože je nedokázaly uživit.

↓ INZERCE

„Marjam Blumová z Lvova – podle svědectví sousedů – pravidelně vystavovala přijaté děti nahé nejtvrdším mrazům, až zmodraly, což vždy mělo za následek jejich brzkou smrt. I Blumovou policisté odhalí až po anonymním udání, přičemž se potvrdí, že odpovědný lékař vystavil úmrtní list, aniž by se nad příčinou vůbec zamyslel.“

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články