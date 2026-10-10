ANO v boji o Senát opět propadá
Šance na většinu v horní komoře se vládní koalici vzdaluje
Dosud platilo, že hnutí ANO se kvůli malé nabídce osobností a spolupráci jeho soupeřů ve volbách do Senátu nedaří. A bude to pravděpodobně platit i po letošních volbách.
Z výsledků prvního kola senátních voleb je zřejmé, uskupení Andreje Babiše ani celá vládní koalice po těchto volbách neovládnou klíčovou horní komoru. A zřejmě si ani nevytvoří solidní předpoklad, aby ji ovládly za dva roky.
Babišovi kandidáti totiž letos uspěli hůř, než se čekalo. Předběžné výsledky ukazují, že z prvního místa jich postupuje z 27 volebních obvodů pouze pět, přitom pouze v Karviné je to s výrazným náskokem (zatím kolem 20 procentních bodů). Druhou pozici se solidními vyhlídkami do druhého kola (tedy se ztrátou do 10 procentních bodů) si drží tři Babišovi koně.
Naopak o víc než 15 procentních bodů, a tedy jen s malými šancemi na zvolení vychází z prvního kola 11 kandidátů ANO.
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