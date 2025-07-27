Jana Maláčová

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SPD i Stačilo! spojují strany, které chtějí otočit směřování země. Nyní k nim chce Maláčová připojit i sociální demokraty
Na čem zkrachovala koaliční jednání sociální demokracie s komunisty
Pokud si nová předsedkyně SOCDEM vybere cestu spojování se Stačilo!, bude to tragický konec strany
Sociální demokraté se pustili do boje o přežití
Dětské skupiny zůstaly, otcovská se prodloužila
Poslanci po vášnivé debatě schválili navýšení důchodů
Zvedat minimální mzdu od oka je populismus, navíc marný