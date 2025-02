SOCDEM: S Konečnou nám to už stačilo

Jednotlivé body návštěvníci debaty (část tvoří členové sociální demokracie) se zástupci vedení probírají často až do překvapivých detailů – například vídeňskou bytovou politiku, kterou se chtějí sociální demokraté inspirovat při tvorbě programu. Z pléna po chvilce padne dotaz na to, co mohou posluchači pro levici dělat jako jednotlivci. „Už to, že jste přišli, znamená, že něco děláte,“ řekne Maláčová sálu.