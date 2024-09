Maláčová chce do vedení SOCDEM. Pro komunisty to je naděje

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na sociálních sítích oznámila záměr kandidovat do vedení sociální demokracie. Podporu jí vyjádřil někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který je místopředsedou SOCDEM, tedy strany, která se za poslední tři roky stala v podstatě neviditelnou, říká ve Výtahu Respektu Filip Zelenka. „Teoreticky jsou ideální podmínky pro to, aby uspěla nějaká levicová strana, protože od voleb v roce 2021, kdy Sociální demokracie poprvé v historii Česka vypadla z Poslanecké sněmovny, tak obyvatelé země chudnou. Takže ideální podhoubí pro levicovou stranu, která by měla být takzvaně na straně lidí. O Janě Maláčové spousta lidí vkládalo velké naděje, byla energická, zvedala autenticky levicová témata, nicméně po krachu před třemi lety se stáhla z politiky a ještě donedávna tvrdila, že zpět do ní se nechystá." Co se tedy u Jany Maláčové mohlo změnit? Co vůbec může SOCDEM, která v posledních sněmovních volbách nepřekonala potřebnou pětiprocentní hranici, Česku nabídnout? Mají sociální demokraté, kterým v minulosti šéfoval například Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Jiří Paroubek či Bohuslav Sobotka nějaké výrazné tváře? A proč je kandidatura Maláčové pozitivní zprávou pro předsedkyni koalice Stačilo! Kateřinu Konečnou?