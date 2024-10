Trocha nostalgie za sociální demokracií

S politikou nemám nostalgii vůbec spojenou. Přijde mi, že vzdychat nad dobrými časy nic nepřináší. Navíc si většinou člověk vzpomínky přikrašluje. Tu a tam na mě vyskočí z médií nějaká tvář, kterou jsem jako novinář potkával, a řeknu si, že je škoda, že už s námi není. Ale to mám spíše spojené s jednotlivci. Překvapivě jsem ale jistou nostalgii pocítil při sledování aktuálních událostí spojených s volbou vedení sociálních demokratů. Byl to pocit, že končí něco, co dlouho provázelo váš život.