Ranní postřeh Petrose Michopulose: Smlouva SOCDEM s ďáblem, která může vyjít

Každý, kdo nevolí a nikdy neuvažoval, že by volil SOCDEM, by jistě řekl, že ne, protože to je strkání hlavy do chřtánu komunistické hydry, které se sociálním demokratům nikdy nevyplatilo. Že to je konec nejstarší demokratické levicové strany a podávání ruky Moskvě a její páté koloně u nás. To všechno je, myslím, pravda. Nicméně platilo by to, pokud bychom se pořád bavili o sociální demokracii, jak jsme ji znali prvních dvacet pět let po roce 1989. Tato strana už ale neexistuje. Mimo jiné proto, že nemá voliče, kteří by takovou stranu na politické mapě chtěli, a nemá ani takové členy. Zanikla nejpozději někdy na konci vlády Bohuslava Sobotky. Právě on a jeho vedení svou neschopností vzdorovat tlaku Zemana s Babišem stranu přivedli k marginalizaci a způsobili definitivní odliv voličů k ANO a částečně k SPD.