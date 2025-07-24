0:00
24. 7. 2025

Trumpovo ministerstvo spravedlnosti bude zkoumat Trumpovo tvrzení, že exprezident Obama manipuloval volby

Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo vznik pracovní skupiny, která prověří tvrzení šéfky zpravodajských služeb Tulsi Gabbard, že se bývalý prezident Barack Obama v minulosti snažil zmanipulovat prezidentské volby. Píší o tom americká média.

Ministerstvo to oznámilo ve středu několik hodin poté, co Gabbard zesílila útoky na Obamu. Odtajnila dokument, který podle ní dokazuje, že představitelé zpravodajských služeb v Obamově administrativě lhali o snahách Ruska ovlivnit volby v roce 2016, aby podkopali vítězství republikána Donalda Trumpa.

Gabbard zveřejnila jinou sérii dokumentů o volbách z roku 2016 už před několika dny. Trump následně v úterý nařkl exprezidenta Obamu z vlastizrady. Trump tak před novináři reagoval na dotaz na kauzu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, kvůli níž se dostal pod velký tlak poté, co o ní jeho vláda odmítla zveřejnit další informace. Obamova kancelář to označila za bizardní snahu odvrátit pozornost.

Jak mi Trumpova vláda omylem poslala textovky o svých vojenských plánech (The Atlantic)

Ve středu Gabbard zveřejnila 44stránkovou zprávu o tom, jak americké špionážní agentury pod vedením tehdejšího demokratického prezidenta Obamy dospěly při vyšetřování ruského ovlivňování voleb ke svým závěrům. Analýza republikánů ze sněmovního výboru pro zpravodajské služby byla nařízena po vítězství Donalda Trumpa nad Hillary Clinton v prezidentských volbách v roce 2016, píše server Politico.

čtk, tb

