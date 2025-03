Jak mi Trumpova vláda omylem poslala textovky o svých vojenských plánech (The Atlantic)

Pozvánku do skupiny jsem konzultoval s řadou kolegů. Probírali jsme možnost, že se jedná o součást dezinformační kampaně organizované buď zahraniční tajnou službou, nebo – což by bylo pravděpodobnější – někým, kdo se snaží zesměšnit novináře. Měl jsem velmi silné pochybnosti, že by skupina mohla být reálná; jednoduše jsem nemohl uvěřit, že by národněbezpečnostní vedení země komunikovalo o nadcházejícím vojenském útoku na Signalu. Stejně tak jsem nedokázal uvěřit, že by prezidentův poradce pro otázky národní bezpečnosti byl tak lehkomyslný, že by do diskuse s vysoce postavenými představiteli USA včetně viceprezidenta zahrnul šéfredaktora časopisu The Atlantic.