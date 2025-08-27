Stanjura seznámil ministry s náčrtem rozpočtu. S národními dotacemi počítá
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) popsal na středečním jednání s vládními kolegy prognózy, ze kterých vychází pracovní návrh rozpočtu, a informoval je o všech povinných výdajích. Debata bude pokračovat v září, uvedli ministři po první schůzce k rozpočtu na příští rok. Ve Strakově akademii jednali zhruba čtyři hodiny. Návrh rozpočtu bude zveřejněn v neděli. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) novinářům potvrdil, že návrh počítá se schodkem 280 miliard korun. Zahrnovat bude rozpočet i národní dotace, uvedl stejně jako ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
"Hlavně jsme prošli základní rámce, abychom se drželi v zákonných limitech. V září povedeme politická jednání, kde bude prostor na to, aby koaliční partneři projednali svoje priority," uvedl Vlček. Za důležité považuje, že rozpočet počítá s vysokými investicemi do dopravy a obsahuje finance na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Souhlasí s tím, že je třeba změnit národní dotace, shoda podle něj nicméně panuje na tom, že dotace například pro dobrovolné hasiče, v rozpočtu budou.
V médiích se v uplynulých týdnech objevily spekulace o tom, že ministerstvo financí navrhlo na příští rok nulové národní dotace, což by zasáhlo mimo jiné fungování Horské služby nebo dobrovolných hasičů. Premiér Petr Fiala (ODS) to po jednání vlády označil za chybnou interpretaci podkladů.
Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) uvedl, že Stanjura kolegy informoval v obecné rovině o návrhu, který bude zveřejněn v neděli, a popsal základní parametry srpnové makroprognózy, ze které pracovní návrh vychází s důrazem na popis daňových příjmů v letošním roce. "Dále informoval vládu o všech mandatorních a kvazimandatorních výdajích, které odpovídají platné legislativě. Politická jednání povedeme do konce září, kdy musíme jako vláda odeslat rozpočet Sněmovně," uvedl Dvořák.
V letošním roce stát počítá s rozpočtovým schodkem 241 miliard korun. V příštím roce by se měl podle pravidel rozpočtové odpovědnosti deficit snížit zhruba na 230 miliard korun, Stanjura ale už dříve upozornil, že tato pravidla se nevztahují na jednorázové výdaje, jako je návratná půjčka na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech, ani na výdaje na obranu nad úroveň dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Při zahrnutí těchto výdajů by podle něj měl schodek činit zhruba 280 miliard korun.
Stanjura minulý týden řekl, že součástí rozpočtu budou výdaje na obranu ve výši minimálně 2,2 HDP. Sám přitom bude navrhovat, aby činily 2,3 procenta HDP. Zdůraznil, že tyto výdaje se nebudou týkat pouze kapitoly ministerstva obrany. Za svou prioritu označil udržení schodku veřejných financí na letošní úrovni, kdy by podle prognózy ministerstva měla činit 1,9 procenta HDP. Stanjura zároveň upozornil, že zákon o rozpočtové odpovědnosti předpokládá v roce 2027 další snižování strukturálního deficitu, což si vyžádá nová konsolidační opatření. Pokud bude současná vládní koalice po říjnových volbách pokračovat, je připraven další konsolidaci veřejných financí navrhnout.
Ministři označují za priority pro veřejné výdaje investice do výstavby bytů i dopravní infrastruktury. Za důležitý považují i růst výdajů na obranu s ohledem na mezinárodní bezpečnostní situaci.
Do rozpočtového procesu zasáhnou letos volby, které se uskuteční na počátku října. Rozpočet tak už bude schvalovat Sněmovna v novém složení. Stanjura už dříve připustil, že kvůli volbám se rozpočtová procedura prodlouží, takže Česko zřejmě do příštího roku vstoupí v rozpočtovém provizoriu. Naposledy země tento institut uplatnila v roce 2022, rovněž v souvislosti se změnou vlády po volbách. čtk, per