Istanbulská úmluva míří po schválení vládou do parlamentu

Dvanáct let od okamžiku, kdy byl dokument dokončen, prošla tzv. Istanbulská úmluva českou vládou a míří do parlamentu. Pokračuje tak proces ratifikace, který je potřeba k tomu, aby Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, jak zní plný název dokumentu, začala platit.

Česko je jednou ze šesti zemí EU, které schvalovací proces dosud nedokončily a byly za to v uplynulých měsících kritizovány evropskými institucemi. Úmluvu přitom podepsalo v roce 2016. Aby začala platit, musí ji nyní ratifikovat sněmovna a Senát a podepsat prezident. Členské státy na začátku června odhlasovaly, že se sedmadvacítka k úmluvě připojí. Kabinet předem oznámil, že se ČR při hlasování zdrží.

"Vláda úmluvu schválila. Byla na tom politická dohoda. Nyní jde do parlamentu pro ratifikaci," řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Jak ministři z jednotlivých stran hlasovali, nechtěl přiblížit. Zatímco Petr Pavel už avizoval, že úmluvu podepíše, v parlamentu to bude složitější. Kabinetem sice úmluva prošla na základě politické dohody koaličních stran a vláda úmluvu doporučila k ratifikaci, ale v Poslanecké sněmovně i Senátu je řada odpůrců smlouvy i mezi vládními politiky. Už vládnímu ano ostatně předcházela cesta plná odkladů a váhání a lze předpokládat, že něco podobného čeká úmluvu v parlamentu.

Měnící se společenské klima už sice neumožňuje dokument přímo shodit ze stolu, ale v parlamentním provozu lze projednání smlouvy zkrátka odkládat, případně uložit k ledu. S úmluvou, která má zlepšit prevenci domácího a sexuálního násilí, přinést účinnější osvětu i praktickou pomoc obětem, každopádně do sněmovny míří další vysoce polarizující téma, při němž se názorové proudy nutně nedělí podle politických klubů, ale často jdou skrze jednotlivé strany.

Úmluva totiž v Česku vyvolávala a vyvolává silné emoce. Důrazně ji odmítali konzervativci či sedm křesťanských církví. Podle zastánců naopak pomůže zlepšit pomoc obětem a představuje i symbol, že násilí je v Česku nepřijatelné. Minulé kabinety projednání odsouvaly, o odklad žádali i někteří nynější ministři. Pětikoaliční vláda má v programovém prohlášení, že zajistí lepší ochranu obětem sexuálního a domácího násilí.

Na rozdíl od stejnopohlavních manželství, kde nejnovější výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění z letošního května ukazuje dvoutřetinovou podporu občanů, je tak u Istanbulské úmluvy věc složitější. Jak vyplynulo třeba z šetření CVVM v roce 2021, většina dotázaných nemá názor na otázku, jestli by měl parlament úmluvu schválit, nebo spíš ne. Jak ovšem z výzkumů zároveň vyplývá, nedostatek jasného názoru souvisí s malou představou, co úmluva – která se stala jedním ze symbolů válek - reálně řeší. Když pak výzkumníci zkoumali odpovědi lidí, kteří už vědí, co je cílem dokumentu, podpora vystřelila k devadesáti procentům, přičemž pevně přesvědčeny o přijetí byly více než dvě třetiny z nich. Silvie Lauder

