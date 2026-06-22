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Fotogalerie22. 6. 2026

Výstražná stávka

Lidský řetěz účastníků happeningu dnes krátce před polednem obemknul budovu ČRo na pražských Vinohradech, aby mu vyjádřili podporu v dnešní jednodenní stávce. V ČT a ČRo začala po půlnoci čtyřiadvacetihodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost.

Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
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Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš
Český Rozhlas, Stávka Autor: Milan Jaroš

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Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií
Fotogalerie

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií

Tisíce lidí se dnes odpoledne po 16:00 vydaly na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který organizovalo uskupení Milion chvilek. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. Vláda tento týden schválila návrh zákona, podle něhož se mají rozhlasové a televizní poplatky od ledna zrušit a peníze mají média dostávat ze státního rozpočtu. Podle vládní koalice zrušení poplatků uleví lidem i firmám. Částka by se měla vrátit na úroveň let 2008 až 2024.

Milan Jaroš21. 6. 2026
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