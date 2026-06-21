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Fotogalerie21. 6. 2026

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií

Tisíce lidí se dnes odpoledne po 16:00 vydaly na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který organizovalo uskupení Milion chvilek. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. Vláda tento týden schválila návrh zákona, podle něhož se mají rozhlasové a televizní poplatky od ledna zrušit a peníze mají média dostávat ze státního rozpočtu. Podle vládní koalice zrušení poplatků uleví lidem i firmám. Částka by se měla vrátit na úroveň let 2008 až 2024.

Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
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Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš

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