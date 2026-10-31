Jihlavská remíza. V české soutěži se o vítězství podělily dva dokumenty
Nejlepším mezinárodním filmem je Mohabat, u publika bodoval portrét básníka Petra Hrušky Vteřina houby
Hned dva snímky se podělily o hlavní cenu v české soutěži Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Sekci Česká radost vyhrály na jubilejním 30. ročníku filmy, které se dívají daleko za hranice Česka: do okrajů kanadské civilizace zasazený etnografický cestopis Land of Fire o podobách a možnostech svobody uprostřed hořící krajiny od režiséra Nikoly Klingera a spolu s ním evokativní trojportrét o křehkosti identity v globalizovaném světě Zářit od Martina Páva.
Oba tvůrci už v minulosti v Ji.hlavě uspěli. Klinger získal za film La Reine před třemi lety Cenu studentské poroty mezinárodní sekce Opus Bonum, Páv předloni diváckou cenu za snímek Dajori a předtím (v roce 2020) Zvláštní uznání v české soutěži za film zkoumající (ne)propustnost mentálních i skutečných hranic mezi lidskými a zvířecími teritorii Vlci na hranicích.
Český dokument letos bodoval i v dalších sekcích. Porotu hlavní mezinárodní soutěže znovu v krátké době oslovil režisér Filip Remunda. Za intimní portrét mezigeneračního neporozumění v umělecké rodině Expozice láskou získal cenu za nejlepší film z visegrádského regionu.
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