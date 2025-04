„Šachta má svou poezii, ale péče mě naplňuje.“ Příběh muže, který sfáral mezi seniory

„Spousta seniorů celý den sedí nebo leží na pokoji a kouká na televizi, kde dávají stále to samé dokola. Rozhovor se mnou je pro ně často nejlepší část dne,“ vysvětluje. „Mluvit s nimi, naslouchat a vidět jejich úsměv mi přináší radost. Člověk si na to musí najít během práce čas, i když ho není mnoho.“ Ale že by někdy neměl na krátký rozhovor s klientem energii nebo náladu? „Kurde, to se mi asi ještě nikdy nestalo. I když někdy jsou to na oddělení docela bomby,“ odpovídá po havířsku.