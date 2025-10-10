10. 10. 20252 minuty
Plamínková: Faltýnek zpátky ve hře – Vyjednávání o vládě – Zákulisí novinářské práce
Další díl politického newsletteru
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Dobrý den, tentokrát bude newsletter trochu kratší a podíváme se v něm na jeden důležitý politický comeback. Ale nebojte, venku už je nová epizoda podcastu Vládneme, nerušit, kde najdete vše podstatné k současné hektické době.
↓ INZERCE
Velký comeback
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Vyjednávání o nové vládě
Milan Jaroš10. 10. 2025