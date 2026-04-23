Lidovci nutně potřebují „léčbu šokem“. Naordinovat ji podle nich může jedině Grolich
Tradiční konzervativní strana mění vedení, fungování i vztah k moci. Je to pozdě na záchranu?
Situace před sjezdem KDU-ČSL je poměrně jednoznačná. Vždy je dobré nechat si prostor pro překvapení, ale pokud se v Ostravě v následujících dvou dnech nestanou žádné zásadní změny, bude od příštího týdne situace následující. V roli předsedy skončí Marek Výborný, nahradí jej jihomoravský hejtman Jan Grolich a za ním se ve vedení seřadí skupina převážně mladých čerstvě zvolených poslanců: Benjamin Činčila, František Talíř nebo Václav Pláteník.
Nad významem aktuálního lidoveckého sněmu ale nelze mávnout rukou s tím, že jeho výsledky už vlastně skoro známe. Grolich nenabízí jen sebe a zjevnou schopnost oslovit voliče v rodném kraji nebo na sociálních sítích. S kandidaturou přináší řadu změn dovnitř fungování strany, která by dříve přes konzervativní základnu stěží prošla. Jak to popsal jeden z členů tradiční partaje: lidovci nutně potřebují „léčbu šokem“ a „naordinovat“ ji musí právě Jan Grolich.
Efektivněji, prosím
„Budu předseda s nesplnitelnými očekáváními,“ shrnuje svou situaci v lobby jednoho z pražských hotelů Jan Grolich. Debaty se stranickými kolegy se často točí kolem toho, co straně v posledních deseti letech chybělo, co jí chybí v čase sociálních sítí a čím dál rychlejší politické komunikace, a také kolem přesvědčení, že jedině on může straně pomoci z tristních výsledků v průzkumech, kde jsou lidovci pravidelně a dlouhodobě pod pětiprocentní hranicí volitelnosti. Dojem z předsjezdových rozhovorů s politiky umocňuje skutečnost, že Grolicha podpořily všechny krajské organizace strany.
