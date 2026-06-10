Je arogantní a dělá chyby. Tak proč je úředník Trpkoš pro vládu nepostradatelný?
Kdo umetá cestu Karlu Trpkošovi, nejvlivnějšímu sekčnímu šéfovi dnešního Česka
Nejbohatší a zároveň nejsledovanější. Ministerstvo práce a sociálních věcí ovlivňuje život skoro každého v této zemi – od první výplaty přes rodičovskou a podporu v nezaměstnanosti až po důchod. I proto se ho při sestavování vlády Andrej Babiš striktně odmítl vzdát a dlouhodobě mluví o tom, že vedle zdravotnictví je to pro něj „nejdůležitější rezort“. Jenže právě tento klíčový sektor státní správy svírají docela zásadní problémy.
Z ministerstva během jara odešly desítky úředníků, kvůli zmatkům spojeným s digitalizací se odsunula účinnost některých zákonů a odborníci (ale i sám premiér) se obávají toho, jak bude fungovat superdávka. Jde o náročnou agendu: stát dokončuje převod stávajících příjemců dávek do zmíněného nového systému, který by měl začít fungovat od srpna. Změna má v teorii proces podpory zjednodušit, řada odborníků a neziskovek se však obává, že zmatek kolem složitějších digitálních procesů a změna podmínek mohou část zranitelných domácností od podpory odříznout nebo výplaty zpozdit.
U všeho zmíněného figuruje jako „odpovědná osoba“ ředitel IT sekce Karel Trpkoš, muž, jehož vliv na rezortu i přes zmíněné problémy v posledních měsících raketově vzrostl. Bývalý dočasný šéf Úřadu práce a emisar pro implementaci nového stavebního zákona na ministerstvu pro místní rozvoj svou oficiální pozici mírně řečeno „přerůstá“: moc si podle svědků udržuje i po odchodu na svých bývalých působištích. Na ministerstvu práce letos na jaře rozhodoval o tom, kdo bude muset rezort opustit. Řada současných i bývalých zaměstnanců zdejší státní správy popisuje Trpkoše jako sice výkonného, ale „vysoce toxického“ nadřízeného, který umí být hrubý, vulgární, pomstychtivý a „bezhraniční“.
„Na jednáních často figuruje jako velký boss a do toho sem tam utrousí něco žoviálně vtipného,“ popisuje styl Trpkošova řízení anonymně jeden ze zaměstnanců. Zmíněné problematické stránky své mise umí dle svědků velmi dovedně skrývat před nadřízenými. Faktem je, že superúředník dokázal svého šéfa Aleše Juchelku i jeho předchůdce Mariana Jurečku přesvědčit o své nepostradatelnosti a dnes je dle svých šéfů jedinou osobou, která zvládne dokončit zdejší digitalizaci.
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