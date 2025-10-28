Česko28. 10. 202511 minut
Američané navádějí ukrajinské drony, ruské rafinerie hoří víc než kdy jindy. Trump hýbe kartami
S vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným o jeho konci a o tom, zda se zastaví pomoc Ruskem napadené zemi
Přečtěte si zkrácený přepis podcastového interview s Tomášem Kopečným. Celé znění si můžete poslechnout v audioverzi.
↓ INZERCE
Oznámil jste, že chcete skončit jako vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Dokdy jím ještě budete?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
8 minut
Ján Markoš: Arogance a agresivita zabíjejí
U politiků jsou ještě nebezpečnější než u řidičů
Ján Markoš, Denník N28. 10. 2025