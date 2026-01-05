Blízký východ
91 článků
Přežít znamená zvítězit. Co čekat od Modžtaby Chameneího v čele íránského režimu
Štěpán Sedláček10. 3. 2026
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Zahraničí16 minut
Jak se Trump rozhodl jít do války
Investigace The New York Times: Americký prezident se pro vojenskou akci v Íránu rozhodl pod vlivem izraelského premiéra, který byl odhodlán utnout diplomatická jednání. Jen málo jeho poradců projevilo nesouhlas
5 minut
Přístup z Blízkého východu nebude vůči Číně fungovat
Fareed Zakaria19. 10. 2025