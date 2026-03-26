Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zahraničí26. 3. 202610 minut

Obranné drony – ropné bohatství bojující Ukrajiny

Po více než čtyřech letech války vyváží Ukrajina své zkušenosti s drony na Blízký východ – a může na tom vydělat

Olivia Kortas
Die Zeit

Na poli, asi hodinu cesty od Kyjeva, stojí kolem kempingového stolu skupina mladých mužů. Na obrazovce sledují záběry z kamery dronu. Ten leží v trávě o pár metrů dál, je dlouhý asi jako předloktí a má tvar rakety. Do jeho přední části, která je namířená k obloze, lze namontovat výbušninu, na trupu má křídla pro stabilizaci. Název stíhacího dronu je Sting, česky „žihadlo“. 

Muži patří k ukrajinské vojenské rozvědce HUR. Společnost Wild Hornets, která stingy vyrábí, je pozvala, aby jim dron předvedla. Muži už ho znají. „Už jsme s ním sestřelili jiné velké drony a nedávno jsme začali bojovat i proti šáhidům,“ říká jejich velitel s bojovým jménem Promin. 

Drony typu Šáhid pocházejí původně z Íránu a stovky takových dronů naložených výbušninami vysílá Rusko na Ukrajinu každou noc. Nyní, když Teherán s jejich pomocí útočí na své sousedy, dostávají se k ukrajinským politikům i výrobcům poptávky ze zemí Perského zálivu. Drony, jako je Sting, chtějí blízkovýchodní státy proto, aby se íránským útokům mohly bránit. Bezpilotní stroj určený k zachycování šáhidů by se tak mohl stát exportním hitem Kyjeva a možná i ukrajinským trumfem při vyjednáváních. Výroba moderních dronů, jak minulou sobotu řekl novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, je pro Ukrajinu to, co pro jiné státy ropa.

Mohlo by vás zaujmout:

