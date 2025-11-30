Alexej Navalnyj

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Pokud Washington nevymění Krasikova za ty, jež máme, „možná by to udělal za zpravodaje velkých amerických novin“
S ruským ekonomem Sergejem Gurijevem o síle sankcí, vládní propagandě a odpovědnosti Rusů za válku proti Ukrajině
Co chystá Leonid Volkov v malé kanceláři uprostřed Vilniusu
S analytikem Konstantinem von Eggertem o ruském pohledu na Vrbětice, dočasném ruském ústupu a ochotě trpět
Evropská unie zkouší přitvrdit vůči cizincům, kteří doma potlačují lidská práva
Ruské ponížení Josepa Borrella může mít paradoxně svůj smysl
Haló, tady Evropa
Spolupracovníci zatčeného ruského politika říkají: Víme, co dělat, a nepolevíme v tom
Není jasné, zda ministři EU vyslyší plán ruského opozičníka