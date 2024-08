Putin chtěl vraha zpět, tak unesli Gershkoviche

Všechno to začalo tak, že Putin toužil dostat na svobodu Vadima Krasikova. Ten v roce 2019 v Berlíně zastřelil Čečence žijícího v exilu Zelimchana Changošviliho a měl patřit do Putinova nejbližšího okolí. Krasikov nevraždil poprvé a Putin dal jasně najevo, že ho chce zpět. Německo, ale i Spojené státy odmítaly debatovat o propuštění nájemného vraha, protože by to byl nepřijatelný precedens. V Moskvě vznikl nový plán. Pokud Washington nevymění Krasikova za ty, jež máme, „možná by to udělal za zpravodaje velkých amerických novin“. A tak si došli pro Gershkoviche, kterého tradičně označili za špiona, i když jím nebyl.