Válka Polska a Ukrajiny (o minulost) je v plném proudu
Dva klíčové východoevropské státy se rozhádaly kvůli druhé světové válce
Polský prezident Karol Nawrocki sebral svému protějšku nejvyšší polské vyznamenání. Kvůli tomu, že pojmenoval jednu armádní jednotku po druhoválečné Ukrajinské povstalecké armádě. Je to diplomaticky vrcholně nepřátelský akt.
Volodymyr Zelenskyj odpověděl ve stylu dnešní Ukrajiny – poslal mu Řád bílého orla po kurýrovi. A spolu s tím začala na Polsko pršet všechna vyznamenání, které jejich stát ukrajinským občanům a politikům dal. Ukrajinci začali hromadně vracet Polákům své polské metály. Je to jen symbolická válka, ale je vážná – a jde o dějiny.
Hrdinové, jasné?
Co se před více než osmdesáti lety dělo na ukrajinské Volyni, to je dodneška bolestně nerozlousknuté trauma mezi polským a ukrajinským národem. Vojáci ukrajinského národního boje (neboli UPA, Ukrajinské povstalecké armády) tam povraždili šedesát tisíc etnických Poláků (a mimo jiné i Čechů) se svolením německých nacistů. Nešlo tehdy o nic jiného než o etnické čištění území budoucí nezávislé Ukrajiny, která měla po druhé světové válce vzniknout.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií
Tisíce lidí se dnes odpoledne po 16:00 vydaly na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který organizovalo uskupení Milion chvilek. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. Vláda tento týden schválila návrh zákona, podle něhož se mají rozhlasové a televizní poplatky od ledna zrušit a peníze mají média dostávat ze státního rozpočtu. Podle vládní koalice zrušení poplatků uleví lidem i firmám. Částka by se měla vrátit na úroveň let 2008 až 2024.