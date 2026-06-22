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Zahraničí22. 6. 20264 minuty

Válka Polska a Ukrajiny (o minulost) je v plném proudu

Dva klíčové východoevropské státy se rozhádaly kvůli druhé světové válce

Tomáš Brolík

Polský prezident Karol Nawrocki sebral svému protějšku nejvyšší polské vyznamenání. Kvůli tomu, že pojmenoval jednu armádní jednotku po druhoválečné Ukrajinské povstalecké armádě. Je to diplomaticky vrcholně nepřátelský akt.

Volodymyr Zelenskyj odpověděl ve stylu dnešní Ukrajiny – poslal mu Řád bílého orla po kurýrovi. A spolu s tím začala na Polsko pršet všechna vyznamenání, které jejich stát ukrajinským občanům a politikům dal. Ukrajinci začali hromadně vracet Polákům své polské metály. Je to jen symbolická válka, ale je vážná – a jde o dějiny.

Hrdinové, jasné?

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Co se před více než osmdesáti lety dělo na ukrajinské Volyni, to je dodneška bolestně nerozlousknuté trauma mezi polským a ukrajinským národem. Vojáci ukrajinského národního boje (neboli UPA, Ukrajinské povstalecké armády) tam povraždili šedesát tisíc etnických Poláků (a mimo jiné i Čechů) se svolením německých nacistů. Nešlo tehdy o nic jiného než o etnické čištění území budoucí nezávislé Ukrajiny, která měla po druhé světové válce vzniknout.

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