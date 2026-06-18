0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Zahraničí18. 6. 20269 minut

Dálnice smrti a hořící Moskva: Ukrajina díky novým dronům a novému myšlení získává převahu

V inovacích Rusko zaostává, ale pořád má na Ukrajině šest set tisíc mužů a zkouší postoupit na Donbase

Ondřej Kundra

Veliteli dronových sil ukrajinské armády Robertu Brovdimu se letos rozhodně daří bombastickými předpověďmi zásobovat přední stránky světových médií. Jím ohlášené zrušení vojenské přehlídky na Rudém náměstí kvůli hrozbě dronových útoků, odřezávání ruských jednotek na Krymu od potravin a benzínu, ničení ropných terminálů v hloubi Ruska, to vše se už splnilo. Nejen Rusové proto s napětím čekají na jeho další akce, jež čím dal více mění situaci na bojišti.  Právě v noci na čtvrtek čelila Moskva největšímu dronovému útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja explodovala po zásahu rafinerie, provoz na všech velkých moskevských letištích byl přerušen.

Jako lovit koroptve                                      

Ukrajinci pro ni dříve měli jen číselné označení R-280, Rusové ji po anexi překřtili na „novoruskou tepnu“, v posledních týdnech se však pro tento zásadní zásobovací tah vedoucí z okupovaného přístavu Mariupol na okupovaný Krym vžil úplně nový název – „dálnice smrti“. A roli v tom sehrál právě Robert Brovdi a jeho muži, kteří se svými drony převzali kontrolu vzdušného prostoru nad silnicí a úspěšně tu loví konvoje ruské vojenské techniky. 

↓ INZERCE

Ruským jednotkám na Krymu tak v důsledku toho dochází palivo, vojenské vybavení a jídlo a nemohou ani bezpečně rotovat mezi poloostrovem a pevninou. Nemine zároveň den, kdy by se na ruské síti Telegram neobjevilo nové video, v němž projíždějící řidiči natočili další zničenou ruskou vojenskou techniku. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články