Dálnice smrti a hořící Moskva: Ukrajina díky novým dronům a novému myšlení získává převahu
V inovacích Rusko zaostává, ale pořád má na Ukrajině šest set tisíc mužů a zkouší postoupit na Donbase
Veliteli dronových sil ukrajinské armády Robertu Brovdimu se letos rozhodně daří bombastickými předpověďmi zásobovat přední stránky světových médií. Jím ohlášené zrušení vojenské přehlídky na Rudém náměstí kvůli hrozbě dronových útoků, odřezávání ruských jednotek na Krymu od potravin a benzínu, ničení ropných terminálů v hloubi Ruska, to vše se už splnilo. Nejen Rusové proto s napětím čekají na jeho další akce, jež čím dal více mění situaci na bojišti. Právě v noci na čtvrtek čelila Moskva největšímu dronovému útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja explodovala po zásahu rafinerie, provoz na všech velkých moskevských letištích byl přerušen.
Jako lovit koroptve
Ukrajinci pro ni dříve měli jen číselné označení R-280, Rusové ji po anexi překřtili na „novoruskou tepnu“, v posledních týdnech se však pro tento zásadní zásobovací tah vedoucí z okupovaného přístavu Mariupol na okupovaný Krym vžil úplně nový název – „dálnice smrti“. A roli v tom sehrál právě Robert Brovdi a jeho muži, kteří se svými drony převzali kontrolu vzdušného prostoru nad silnicí a úspěšně tu loví konvoje ruské vojenské techniky.
Ruským jednotkám na Krymu tak v důsledku toho dochází palivo, vojenské vybavení a jídlo a nemohou ani bezpečně rotovat mezi poloostrovem a pevninou. Nemine zároveň den, kdy by se na ruské síti Telegram neobjevilo nové video, v němž projíždějící řidiči natočili další zničenou ruskou vojenskou techniku.
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