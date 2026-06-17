0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
17. 6. 20264 minuty

Náklady na život se staly ústředním problémem evropských voličů

Nelegální migrace a klimatická změna ustupují do pozadí

Filip Zelenka

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Desetiletí po finanční krizi dominovaly dění v Evropské unii problémy neřízené migrace a poté klimatické změny. A obě dominantní témata výrazně přetvořila nejen politické síly uvnitř bloku. Formovala nejzásadnější unijní politiky, určovala podobu veřejného prostoru a vynášela k moci nové politické síly. 

Boj proti prchajícím lidem z Blízkého východu, Asie a Afriky dal vzniknout řadě nacionalistických stran napříč starým kontinentem – v Česku téma vytěžil Tomio Okamura a jeho SPD, v Itálie strana Liga Severu Mattea Salviniho a v Německu Alternativa pro Německo. Obezřetnost k péči o životní prostředí a nutnost reagovat na klimatickou změnu využívaly strany z druhé části spektra, například němečtí Zelení, ale i francouzský prezident Emmanuel Macron. 

Naléhavost obou témat však postupem času slábla, ačkoli téma nelegální migrace patří stále k největším obavám, které obyvatelé EU pociťují. Po pandemii se k tomu přidala ještě obří výzva, a to náklady na život. Zejména v hlavních městech unijních metropolí vyšplhaly ceny bydlení do nepředstavitelných výšin a v kombinaci s vysokou inflací, která byla spojená se začátkem konfliktu na Ukrajině, se náklady na život opět staly jednou z největších otázek. Ukazují to třeba výsledky celounijního průzkumného šetření Eurobarometru – přes 30 procent obyvatel Unie to považuje za největší aktuální problém. 

↓ INZERCE

Není to tak dávno, co stejnému průzkumu dominovalo velmi podobné téma – po finanční krizi po roce 2009 se lidé nejvíce obávali nezaměstnanosti; toho, že si nemohli najít práci nebo že o ni přijdou. Nyní řeší jiné téma: i když každý den pracují, nejsou spokojení se svou životní situací. Neboli část obyvatel má pocit, že ani s jistotou zaměstnání nedosáhnou na přijatelný životní standard. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články