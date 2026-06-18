0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Česko18. 6. 202615 minut

Nechtěla jsem odjet

Série k 50. výročí vzniku Charty 77 – 3. díl: Se Zinou Hamon Freundovou o studiích perštiny, životě disidentky i anglické exulantky

Marta Edith Holečková
,
Petra Loučová

V jakých hodnotách jste byla vychovávána? Vaše pozdější aktivity jako podpis Charty 77, spolupráce s disentem a obrana lidských práv, které mohly vyústit v socialistickém Československu v uvěznění, patrně z něčeho vyrůstaly...

Otec byl operním zpěvákem, nejdřív v Plzni, kde jsem žila asi do svých pěti let, a potom v Národním divadle v Praze. Původně studoval medicínu, ale po nástupu nacistů nemohl pokračovat, protože byly uzavřeny české vysoké školy. Pak pracoval jako bankovní úředník. Moje máma vystudovala filozofii a historii. Rodiče se vzali v roce 1945. Nějakou dobu nemohli mít děti, a když jsem se narodila já, zůstala máma doma. Mám ještě o čtyři roky mladšího bratra. Máma si navíc dodělala knihovnické vzdělání a léta pracovala v knihovně v Klementinu. Tehdy to byla Univerzitní knihovna, dnes je to Národní knihovna ČR. Naši neměli rádi režim, ve kterém jsme žili. Jenže v době, kdy otec pracoval v bance, tak za ním přišli, ať buď vstoupí do komunistické strany, anebo půjde do dolů. A můj táta nebyl moc fyzicky zdatný, tak prostě vstoupil do strany, ze které vystoupil hned v roce 1968 nebo 1969. Máma ve straně nebyla. V Praze jsme nejdřív bydleli v Karlíně, potom na Vinohradech, u Flory.

Jak jste prožívala 21. srpen 1968?

↓ INZERCE

Byla jsem v Praze s kamarádkami z gymnázia, měly jsme po maturitě a čekaly jsme na nástup na vysokou školu. Naši byli někde na Lipně, byla jsem v Praze sama. Takže jsme chodily po městě ve dvou nebo ve větší partě. Chtěly jsme jít na Smíchov k babičce jedné kamarádky, nevěděly jsme, co s ní je. Přišly jsme k Jiráskovu mostu a tam na nás zamířil jeden voják samopalem, že přes ten most nesmíme. No, nezastřelil nás, ale přes most jsme se ten den nedostaly. S kamarády jsme chodili po Praze, zírali na tanky a vojáky a nikdo z nás nemohl věřit, že naší zemi nikdo nepřijde na pomoc. Nepřišel…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články