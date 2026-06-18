Jiří Pehe: Sleepy Don
Trumpa čeká kvůli jeho mentálnímu chátrání krutý posměch. Může si za to sám
Americký prezident Donald Trump oslavil osmdesátiny. Vrcholem oslav byla bombastická show ve smíšených bojových uměních, kterou uspořádal v obří aréně postavené hned vedle Bílého domu. Měla podtrhnout nejen Trumpovu celoživotní vášeň pro tuto kýčovitou směs sportu a zábavy, ale zřejmě také nabídnout méně vzdělaným bílým mužům, kteří tvořili jádro jeho elektorátu, obraz machistické vitality.
Ta část americké veřejnosti, která čím dál méně populárního prezidenta ještě podporuje, musela však s jistými obavami sledovat, zda během své narozeninové show neusne stejně, jak to předvedl během basketbalového utkání mezi New York Knicks a San Antonio Spurs v New Yorku jen o několik dní dříve.
Trump totiž nyní pravidelně usíná na tiskových konferencích a zasedáních svého kabinetu. Záchvat narkolepsie ho nedávno přemohl dokonce vestoje, během projevu členky jeho kabinetu před Bílým domem. A nakonec na chvíli opravdu usnul i během své „gladiátorské“ show. Sociální sítě okamžitě zaplavila posměšná videa.
Zesměšňovat kvůli narkolepsii a stále zřetelnějším projevům demence starého člověka je nekorektní. Jenže sám Trump otevřel – v podobě záplavy urážlivých vyjádření na adresu svých politických soupeřů – stavidla politické vulgárnosti a arogance.
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