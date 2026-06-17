Člověk v tísni působí jako první česká organizace přímo v Gaze
Financuje výuku dětí v místě, kde je 97 procent škol zničeno nebo poškozeno
Katastrofální humanitární situace v Pásmu Gazy pokračuje třetím rokem. Ti, kteří zůstali a přežili, zápasí s tím, že základní infrastruktura prakticky přestala fungovat – včetně zásobování vodou, které je obrovský nedostatek. Většina budov je zničena nebo vážně poškozena a statisíce lidí žijí ve stanech. Humanitární organizace navíc čelí přísným izraelským bezpečnostním a administrativním restrikcím.
Přes tyto překážky se Člověku v tísni podařilo získat jak palestinskou, tak izraelskou registraci. Díky tomu může jako jediná česká humanitární organizace vysílat vlastní pracovníky přímo do Gazy. Tým oblast navštívil už v únoru, aby na místě zmapoval potřeby obyvatel a prověřil možné partnery. Zatímco většina humanitární pozornosti se soustředí na nedostatek potravin, vody nebo zdravotní péče, Člověk v tísni se rozhodl zaměřit na oblast, která často zůstává stranou zájmu – vzdělávání.
Podle odhadů OSN je dnes v Gaze zničeno nebo vážně poškozeno 97 procent škol. Budovy, které ještě stojí, slouží především jako provizorní přístřeší pro vysídlené rodiny. Oficiální výuka probíhá v takzvaných dočasných vzdělávacích centrech, často ve stanech nebo v torzech budov. Kapacita ale zdaleka nestačí.
Právě děti přitom tvoří přibližně polovinu obyvatel Gazy. „V některých centrech se učí ve třech směnách denně, šest dní v týdnu. Přesto mají dlouhé čekací listiny a mnoho dětí se do výuky vůbec nedostane,“ popisuje situaci Simona Varga, která má Gazu na starosti. Podle odhadů se kvůli nedostatku míst nedostává vzdělání přibližně polovině dětí.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu