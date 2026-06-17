Doufám, že bych se o důležité věci zasazoval i tak, říká lord Dubs, jeden z Wintonových dětí
Alfred Dubs se narodil v Praze do rodiny Huberta Dubse a jeho manželky Bedřišky. Když mu bylo šest let, posadila ho matka do vlaku plného cizích dětí, kterým odcestoval do Londýna. Jeho otec byl Žid a rodiče se báli o jeho bezpečí, poslali ho proto pryč jedním z vlaků, které organizoval Nicholas Winton. Dubs po válce v Británii zůstal, stal se labouristickým poslancem a celoživotním zastáncem migrantů a uprchlíků, jakým byl i on sám.
Respekt se s ním setkal v jeho kanceláři ve Sněmovně lordů v Londýně, kde i ve věku 93 let usilovně pracuje. „Můžeme si tu v klidu povídat, pokud mě nezavolají na nečekané hlasování,“ varuje usměvavý Dubs na začátku rozhovoru, ve kterém vzpomíná na své dětství v Praze a na nacistickou okupaci, ale analyzuje i současné výzvy, před nimiž Velká Británie – a současná labouristická vláda – stojí.
Vyrostl jste v Holečkově ulici na Smíchově...
Narodil jsem se někde jinde, ale vyrůstal jsem hlavně v Holečkově, ano.
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