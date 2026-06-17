Bez dat a bez debaty. Změna ve financování médií ukazuje, jak nová koalice vládne
Stávka je logické vyústění. Zdá se, že vláda ale debatu nechce
Údaj „za pět minut dvanáct“ se mezi pracovníky a pracovnicemi veřejnoprávních médií ustálil coby ten, kdy se oznamuje něco důležitého ohledně jejich institucí. V tomto měsíci je to podruhé, co v černém vystoupili v tento čas před sídlem Českého rozhlasu na Vinohradské ulici. Mluvčí iniciativy Veřejnoprávně, pod níž jsou přes tři tisíce podpisů zaměstnanců a zaměstnankyň ČT a ČRo, zde oznámili, že příští pondělí vstoupí obě média do výstražné stávky.
Je ovšem dost možné, že si jí diváci a posluchači ani nevšimnou. Zpravodajské vysílání dál poběží, aby byl dodržen kodex obou institucí, omezení (kromě dětských stanic obou médií) potkají jiné programy a služby jako iVysílání nebo Teletext. A posluchači rádia v pondělí například několikrát za den neuslyší nic: za média totiž budou zaměstnanci držet podle našich informací minutu ticha.
Jak bude jednodenní výstražná stávka nakonec vypadat, je zatím (a logicky záměrně) nejasné. Můžeme se nechat překvapit v pondělí. Mezitím ještě Milion chvilek uspořádá v neděli demonstraci na podporu médií veřejné služby. Jenže demonstrací na podporu veřejnoprávních médií už bylo několik. I sami pracovníci a pracovnice ČT a ČRo se lidem snažili dávat najevo, že se něco chystá. O tom, zda na to šli dobře, se v posledních týdnech a měsících vedlo nespočet debat. Měli přicházet s peticí za zachování poplatků už v únoru? A měli ji iniciovat právě lidé zevnitř médií? Kdy přesně měla přijít první větší akce tak, aby veřejnost dostala nepřehlédnutelnou zprávu, že se něco děje?
Vláda Andreje Babiše však zatím ukázala, že navzdory plným náměstím a kritice ve veřejném prostoru z původního záměru neuhýbá a poplatky končí: Česká televize nově dostane ze státního rozpočtu necelých šest miliard korun, Český rozhlas lehce přes dva. Obě částky kolují už od dubna, kdy ministr kultury Klempíř poprvé vystoupil s něčím konkrétním. Jde o návrat do roku 2024 – než minulá vláda navýšila koncesionářské poplatky, které se neměnily od nultých let tohoto století. Hodnota poplatku tak postupně klesla na třetinu původní hodnoty. Fakticky jde tedy o návrat až do roku 2008, z čehož plynou často zmiňovaná ekonomická rizika, propouštění a následná nestabilita.
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