Půjdou mladí Němci opět na vojnu?
Zatím Berlín sází na dobrovolnost, ale všichni osmnáctiletí muži projdou armádní zdravotní prohlídkou
Personál a drony. Když jsem se na uzavřeném setkání na letošní Mnichovské bezpečnostní konferenci ptal vysoce postaveného německého generála, kam by měly směřovat vyšší vojenské výdaje, kromě nové bezpilotní technologie zdůraznil lidi, potažmo jejich nedostatek. Nyní se vládní koalice dohodla na reformě, která by tento problém měla řešit.
Důvod je zřejmý. Bundeswehr se při předchozích změnách zaměřil spíše na vojenské mise v dalekém zahraničí, ale v časech obnovené ruské bezpečnostní hrozby se opět prioritně soustředí na ochranu území – vlastního i spojenců z NATO. A pro tento úkol dosavadní profesionální armáda nepostačuje. Přesto vláda zatím na naléhání sociální demokracie (SPD) nerozhodla o obnově povinné vojenské služby, která byla zrušena před čtrnácti lety. V čem tedy německá reforma spočívá?
Od ledna příštího roku dostanou všichni osmnáctiletí Němci i Němky (tedy počínaje narozením po 1. lednu 2008) dopis od armády s žádostí o informace k dosaženému vzdělání, kvalifikaci, tělesné kondici a ochotě nastoupit k dobrovolné vojenské službě. Mladí muži musí odpovědět povinně, jinak zaplatí pokutu. Jejich druhým úkolem pak bude vojenská zdravotní prohlídka, které bude armáda organizovat od července 2027 a opět se týkají všech narozených po 1. lednu 2008.
Hlavním cílem obou kroků je přilákat v příštím roce 20 tisíc dobrovolných branců, k roku 2029 má pak jejich počet narůst na 33 tisíc. Ti by měli pomoci zvýšit stav německých vojáků z nynějších zhruba 180 tisíc na 260 tisíc. Celkový počet by pak činil 460 tisíc včetně rezervistů, jejichž řady by díky novým dobrovolníkům postupně rostly.
