0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí9. 4. 20268 minut

Kdybych byl Rus, zaútočil bych na Evropu hned zítra

S německým analytikem Carlem Masalou o tom, jestli se Evropa chová k Trumpovi moudře a jestli jí svět dovolí skutečně se vyzbrojit

Tomáš Brolík

Svou knihu Když vyhraje Rusko, kde popisujete krok po kroku cestu k ruskému útoku na Evropu, jste psal na podzim roku 2024. Stalo se za poslední rok a půl něco, co by změnilo scénář, který jste napsal? Vydal byste se teď jinou cestou?

Ne, není potřeba vydávat se jinou cestou. Poslední rok a půl by můj scénář spíš jen urychlil. V knize Rusové zaútočí v roce 2028. Kdybych byl Rus, vyzkouším NATO hned zítra. Americké síly jsou vázané na Blízkém východě. Trump NATO otevřeně shazuje. Evropa ani zdaleka není připravená vést válku sama. Jestli jsem si něco nedokázal při psaní představit, tak to, jak moc Trump bude Rusům pomáhat. Hrozil Dánsku anexí Grónska. Otevřeně říká, že by nešel nikomu na pomoc. Tak proč západní odhodlání nezkusit teď?

Předpokládejme, že to zítra nezkusí. Jeden ze základních předpokladů knihy je, že po mírové dohodě se z Ukrajiny nestane poničený, nicméně silný stát se schopnou armádou, ale že se propadne do chaosu. Míří tam podle vás pořád?

↓ INZERCE

Nic podstatného se nezměnilo. Podle některých průzkumů zhruba deset milionů Ukrajinců nevidí svou budoucnost na Ukrajině. Hádám, že to budou spíš mladí lidé. To je pro stát pohroma. Na Ukrajině jsou vnitřní spory, to je naprosto přirozené, a ukázaly se třeba po neúspěšné ofenzivě v létě 2023. Pravděpodobnost, že zavládne politický chaos, je pořád velká.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články