Kdybych byl Rus, zaútočil bych na Evropu hned zítra
S německým analytikem Carlem Masalou o tom, jestli se Evropa chová k Trumpovi moudře a jestli jí svět dovolí skutečně se vyzbrojit
Svou knihu Když vyhraje Rusko, kde popisujete krok po kroku cestu k ruskému útoku na Evropu, jste psal na podzim roku 2024. Stalo se za poslední rok a půl něco, co by změnilo scénář, který jste napsal? Vydal byste se teď jinou cestou?
Ne, není potřeba vydávat se jinou cestou. Poslední rok a půl by můj scénář spíš jen urychlil. V knize Rusové zaútočí v roce 2028. Kdybych byl Rus, vyzkouším NATO hned zítra. Americké síly jsou vázané na Blízkém východě. Trump NATO otevřeně shazuje. Evropa ani zdaleka není připravená vést válku sama. Jestli jsem si něco nedokázal při psaní představit, tak to, jak moc Trump bude Rusům pomáhat. Hrozil Dánsku anexí Grónska. Otevřeně říká, že by nešel nikomu na pomoc. Tak proč západní odhodlání nezkusit teď?
Předpokládejme, že to zítra nezkusí. Jeden ze základních předpokladů knihy je, že po mírové dohodě se z Ukrajiny nestane poničený, nicméně silný stát se schopnou armádou, ale že se propadne do chaosu. Míří tam podle vás pořád?
Nic podstatného se nezměnilo. Podle některých průzkumů zhruba deset milionů Ukrajinců nevidí svou budoucnost na Ukrajině. Hádám, že to budou spíš mladí lidé. To je pro stát pohroma. Na Ukrajině jsou vnitřní spory, to je naprosto přirozené, a ukázaly se třeba po neúspěšné ofenzivě v létě 2023. Pravděpodobnost, že zavládne politický chaos, je pořád velká.
