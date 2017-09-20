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Výrok dne
33 článků
Od nejnovějších
Od nejstarších
Denní menu
•
5 minut
Výrok dne: Na webu komunistů převažují alternativní zdroje
Demagog.cz
•
20. 9. 2017
Denní menu
•
3 minuty
Výrok dne: Kalouskův Armagedon se nekoná
Demagog.cz
•
15. 9. 2017
Denní menu
•
3 minuty
Výrok dne: Když v průzkumech rosteme, statistické chyby nám nevadí
Demagog.cz
•
13. 7. 2017
Denní menu
•
3 minuty
Výrok dne: Vy nechcete svého nejlepšího předsedu? ptá se Paroubek ČSSD
Demagog.cz
•
19. 6. 2017
Denní menu
•
3 minuty
Výrok dne: Dorazí k Ústavnímu soudu žaloby na Miloše Zemana?
Demagog.cz
•
16. 5. 2017
Denní menu
•
3 minuty
Výrok dne: Počítají se Babišova přelepená ústa do limitu volební kampaně?
Demagog.cz
•
3. 5. 2017
↓ INZERCE
Denní menu
•
2 minuty
Výrok dne: Co může pomoct samoživitelkám
Demagog.cz
•
26. 4. 2017
Denní menu
•
2 minuty
Výrok dne: Jak Tomio Okamura prosazuje vládní zákon koalici navzdory
Demagog.cz
•
25. 4. 2017
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Denní menu
•
2 minuty
Výrok dne: Je vnitrostranický volební systém ČSSD nepochopitelný?
Demagog.cz
•
12. 4. 2017
Denní menu
•
2 minuty
Výrok dne: Jak Tomio Okamura dává dohromady sýry a prostěradla
Demagog.cz
•
11. 4. 2017
Denní menu
•
5 minut
Výrok dne: Jsou uprchlíci nevzdělaní a nevzdělavatelní, jak říká Zeman?
Demagog.cz
•
22. 3. 2017
Denní menu
•
5 minut
Výrok dne: Co prezident slíbil a splnil. Aneb podruhé bez volební kampaně?
Demagog.cz
•
10. 3. 2017
Denní menu
•
2 minuty
Výrok dne: České ženy jsou spokojené, že jsou ženami
Demagog.cz
•
9. 3. 2017
Denní menu
•
4 minuty
Výrok dne: Přichází s druhou vlnou EET zmar a zkáza?
Demagog.cz
•
3. 3. 2017
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