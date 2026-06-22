Marie Šabacká: Planetě není dobře a Motoristé vedou Česko do skanzenu plného chaosu
S polární bioložkou o tání ledovců, boji s pseudovědci i momentech nečekaného štěstí
V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla hostem polární bioložka Marie Šabacká. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu a v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:
Na poslední expedici jste byla v březnu. Není vám tu už zase těsno?
Už jsem pomalu zapomněla, že jsem na té expedici byla. Byla sice velmi intenzivní, ale když se vrátíte, tak se vám přepne mozek a soustředíte se na jiné věci. Takže mi to přijde už strašně dávno, co jsem tam byla. A v současné době žádnou výpravu nechystám, končí mi právě projekt na tropické ledovce.
Byla jste v horské oblasti indonéské části Nové Guineje, kde je jeden z posledních ledovců v tropické oblasti. Proč jste se tentokrát zaměřila na ledovce v tomto pásmu?
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