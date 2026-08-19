Jak jsem se vykoupal v Seině - a vám to taky doporučuji
Dobré zprávy odjinud: Už druhý rok je možné vidět Paříž jinak, než ji znáte, a ještě se přitom ochladit
Eiffelovu věž lze pozorovat z mnoha různých úhlů. Z okolních ulic, z Trocadéra, z Martova pole nebo z mrakodrapu Tour Montparnasse. Každý pohled je nezaměnitelný – a před rokem dostali obyvatelé i návštěvníci Paříže novou možnost. Vychutnat si slavnou stavbu z vody během plavání v Seině. Nedokázal jsem odolat. A bylo to lepší, než jsem čekal.
Snadno a zdarma
Vykoupat se v jednom z veřejných koupališť v Seině je možné od loňska. Dřív to nešlo, řeka byla příliš špinavá. To se ale změnilo s pořádáním pařížské olympiády v roce 2024, kdy stát a město investovaly do zlepšení kvality vody v řece téměř jednu a půl miliardy eur. Zároveň došlo k masivním úpravám kanalizace, k níž bylo nově připojeno více než 20 tisíc domácností, takže splašky z nich přestaly vytékat do vody.
V řece mohly najednou bezpečně proběhnout soutěže olympioniků a radnice poté přemýšlela, jak novou kvalitu města využít i po skončení her. Budování veřejných koupališť se nabízelo jako ta nejlepší volba. Aktuálně jsou otevřená na třech místech, já jsem při své letní návštěvě Paříže zkusil to nejblíže Eiffelovce. Od legendární věže je vzdálené zhruba 15 minut chůze, nachází se v 15. pařížském obvodu a najdete ho snadno, když si do Googlu dáte jeho jméno: Baignade Grenelle.
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