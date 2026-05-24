Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Oteplilo se. Při túře v chilských Andách tragicky zahynul český diplomat. Několik set českých občanů se za zpěvu písně Ktož sú boží bojovníci neúspěšně pokusilo zablokovat brány brněnského výstaviště, kde se pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla konal sjezd německých krajanů vyhnaných po druhé světové válce ze svého tisíciletého domova v Sudetech přes hranice do Německa. „Velmi si vážíme cesty usmíření, kterou naše národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin; v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství jsme společně ušli dlouhou cestu – a věříme, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně,“ řekli ve společném prohlášení prezidenti Česka a Německa Petr Pavel a Frank-Walter Steinmeier před zahájením sjezdu, který pak skončil až po uzávěrce tohoto vydání Respektu. Brusel nechce zakázat dvanáctku! vzkázalo zastoupení Evropské komise v Česku na sociálních sítích zdejším pivařům zneklidněným informacemi alternativních webů, že Evropská unie plánuje změnit označování piva a připravit tak Čechy o – jak píšou anonymní autoři poplachu – „naše tradiční, od dob rakouského mocnářství existující české názvy jako desítka nebo dvanáctka“; burcující zprávu dementoval po Evropské komisi i Český svaz pivovarů a sladoven. Na infekční oddělení pražské Fakultní nemocnice Bulovka byl po žádosti úřadů ve Washingtonu rozhodnutím vlády přijat americký lékař, který během své práce v Kongu přišel do kontaktu s člověkem nakaženým smrtonosnou ebolou a nyní musí v přísné izolaci vyčkat, zda se u něj nemoc také rozvine, či ne. Nacházíme se ve zlomovém momentu války, tlak na Moskvu se zvyšuje, Ukrajina drží své pozice a početní převaha ruských sil již není rozhodující výhodou, citovala i tuzemská média vyjádření ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy, podle něhož má Ukrajina v současné době sílu na bojišti a k dosažení míru je potřeba, aby její spojenci zvýšili pomocí dalších tvrdých sankcí ekonomický tlak, který spolu se ztrátami na frontě dožene Rusy konečně k jednacímu stolu. Celkem čtyři mláďata vyvedli sokolové stěhovaví hnízdící na jednom z ventilačních komínů Jaderné elektrárny Dukovany. Kvůli nedostatku volného místa na hřbitově začali v Bystřici nad Pernštejnem budovat podzemní kolumbárium pro 600 uren. Po zkušenostech s dosud nevídanými excesy vládních poslanců, kteří během své mimořádné schůze odsuzující sjezd sudetských Němců v Brně obviňovali opozici ze „zrady těch lidí, co zemřeli v těch koncentrácích“ a posílali ji „do prdele“, přišla skupina delegátů hnutí Starostů a nezávislých s návrhem rozšířit platný zákoník práce také na členy Poslanecké sněmovny a zakázat i jim požívat v práci alkohol. Myslím si, že my jsme k Sigmundu Freudovi takoví trošku macešští, že ho Příbor svým způsobem má a nemá rád; ale věřím, že tímto gestem, nedávnou oslavou jeho narozenin a Freud Festem, říkáme jasně: Ano, my pana Freuda máme rádi a strašně si vážíme, že se tady narodil, řekl příborský starosta Jan Malík při otevření nové interaktivní expozice Dům snů, kterou jeho radnice otevřela v rodném stavení nejslavnějšího příborského rodáka, zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Noviny přinesly zprávu, že nepálský šerpa Kami Rita podvaatřicáté vystoupal na Čomolungmu a jeho horolezecká kolegyně Lhakpa Sherpa ve stejný čas zdolala nejvyšší horu světa pojedenácté.
