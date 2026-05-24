Slouží Aleš Michl nám, nebo Babišovi?
Po silných slovech guvernéra České národní banky se ukáže, nakolik můžeme úmyslům správce koruny věřit
Aleš Michl vstupuje rád do veřejného prostoru s ráznými vyjádřeními. Pokud bychom chtěli být velkorysí, tak uznáme, že to nějaký smysl dává. Komunikování měnové politiky je totiž z velké části o rétorice zodpovědných lidí, tedy členů bankovní rady. Právě z ní investoři a zástupci byznysu odvozují, jak se bude vyvíjet budoucí měnová politika, a tím utvářejí důležitá očekávání ohledně vývoje ekonomiky. Analytici sledují každé slovo a z nich se snaží poskládat obrázek, který ovlivňuje chování firem a spotřebitelů.
Jaký obrázek má však vzniknout, když guvernér instituce, která určuje úrokové sazby, mluví o tom, že on a jeho kolegové „klidně zdrtí ekonomiku“, protože jeho jedinou starostí je nízká inflace? Není to už trochu příliš silné vyjádření, které škodí všemu? Guvernér Michl možná zapomíná, že je ve službách státu, nikoli absolutistický sultán, a že není moudré mluvit v množném čísle o zdrcení ekonomiky, když má jeden hlas stejně jako všichni ostatní členové bankovní rady.
Guvernér Michl zapomíná, že je ve službách státu, nikoli absolutistický sultán.
Jeho pozici by mělo odpovídat vyjadřování, které obsahuje alespoň náznak pokory a uvědomění, že jako guvernér ČNB slouží společnosti, nikoli svému egu. Zvládají to všichni ostatní členové bankovní rady, není důvod, proč by toho neměl být schopen právě i z povahy věci nejviditelnější guvernér. Michl na rozdíl od kolegů z bankovní rady nechodí na setkání s analytiky, kde odborníkům vysvětlují své pohnutky, a proto jsou jeho mediální výstupy ostře sledované. Jako třeba ten nejnovější v podcastu Insider, odkud pochází citát o „zdrcení ekonomiky“.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu