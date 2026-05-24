Pět světových zpráv
Putin v Číně
Necelý týden po summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se čínský prezident Si Ťin-pching sešel na domácí půdě také s hlavou ruského státu. Státní návštěva Vladimira Putina se částečně ohlížela do minulosti – šlo totiž o Putinovu pětadvacátou cestu do země, přičemž čtrnáct z těchto cest se odehrálo během éry prezidenta Si Ťin-pchinga. Podle obou státníků není jejich vzájemný vztah jen dlouhý, ale také velmi blízký, což zjevně posiluje fakt, že Čína je dnes hlavním zákazníkem Ruska v dodávkách ropy a plynu. Přes deklarované blízké vztahy a řadu podepsaných obchodních dohod se však prezidentům nepodařilo dotáhnout do finále dohodu o plánovaném plynovodu Síla Sibiře 2, který by měl vést ze severozápadu Ruska přes Mongolsko až do Číny.
Ebola se šíří
Přibývá případů nejnovější vlny eboly. Virové onemocnění, které patří mezi krvácivé horečky, postihlo podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) z konce týdne zhruba 600 lidí, přičemž 139 lidí již zemřelo. První nakažený a další případy se objevily v Kongu, další šíření viru pak hlásí také vedlejší Uganda. WHO počítá s tím, že čísla dále porostou, a označila situaci za ohrožení zdraví mezinárodního významu, o epidemii na globální úrovni se však zatím nejedná. Zároveň platí, že pro aktuálně se šířící typ eboly s kmenem Bundibugyo neexistuje lék ani vakcína. Podle WHO se nyní testují dva možné typy očkování, výzkum však může trvat až dalších devět měsíců.
