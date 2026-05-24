0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda24. 5. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Putin v Číně

Necelý týden po summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se čínský prezident Si Ťin-pching sešel na domácí půdě také s hlavou ruského státu. Státní návštěva Vladimira Putina se částečně ohlížela do minulosti – šlo totiž o Putinovu pětadvacátou cestu do země, přičemž čtrnáct z těchto cest se odehrálo během éry prezidenta Si Ťin-pchinga. Podle obou státníků není jejich vzájemný vztah jen dlouhý, ale také velmi blízký, což zjevně posiluje fakt, že Čína je dnes hlavním zákazníkem Ruska v dodávkách ropy a plynu. Přes deklarované blízké vztahy a řadu podepsaných obchodních dohod se však prezidentům nepodařilo dotáhnout do finále dohodu o plánovaném plynovodu Síla Sibiře 2, který by měl vést ze severozápadu Ruska přes Mongolsko až do Číny. 

Ebola se šíří

↓ INZERCE

Přibývá případů nejnovější vlny eboly. Virové onemocnění, které patří mezi krvácivé horečky, postihlo podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) z konce týdne zhruba 600 lidí, přičemž 139 lidí již zemřelo. První nakažený a další případy se objevily v Kongu, další šíření viru pak hlásí také vedlejší Uganda. WHO počítá s tím, že čísla dále porostou, a označila situaci za ohrožení zdraví mezinárodního významu, o epidemii na globální úrovni se však zatím nejedná. Zároveň platí, že pro aktuálně se šířící typ eboly s kmenem Bundibugyo neexistuje lék ani vakcína. Podle WHO se nyní testují dva možné typy očkování, výzkum však může trvat až dalších devět měsíců. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články