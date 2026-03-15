Téma15. 3. 202616 minut

Klempířova bouračka

Ministr kultury čelí největší kritice umělkyň a umělců v polistopadové historii

Jan H. Vitvar
,
František Trojan

Proti nástupu Oty Klempíře do čela ministerstva kultury se protestovalo už loni v říjnu. Otevřený dopis prezidentovi Petru Pavlovi a budoucímu premiérovi Andreji Babišovi s výzvou, aby rezort nepřipadl zástupci strany Motoristé sobě, tehdy podepsala tisícovka výrazných tváří kulturní scény napříč obory. Klempíř se ministrem stal. A pak se začaly dít věci. 

Přes své dřívější sliby o podpoře veřejnoprávních médií oznámil, že jim zruší koncesionářské poplatky. Ze státního rozpočtu si pro ministerstvo nechal vyčlenit zhruba o miliardu korun méně, než na letošní rok naplánoval jeho předchůdce Martin Baxa. Právě kvůli tomu minulý týden Klempíř čelil bezprecedentně početné demonstraci svolané do centra hlavního města.

Jindy v mnoha ohledech rozklížená kulturní scéna se nyní vzácně shoduje: hudební a reklamní textař a performer Oto Klempíř, který z ní částečně vzešel, by měl podat demisi. A nejde zdaleka jen o škrty ve veřejných dotacích. Nepočítáme-li vedení příspěvkových organizací ministerstva, které si otevřenou kritiku kvůli své závislosti na státu (zatím) nedovolí, dochází lidem trpělivost také s ministrovou evidentní bezradností, neobratně maskovanou motoristickou agresivní rétorikou trefující se do zdejší tradičně otevřené liberální kultury.

Řezník živé kultury

