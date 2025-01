Zbyl jen vzdor

Rok 2024 v literatuře byl rokem výrazných debutů. Potvrzují to nejrůznější ankety a aktuálně také nominace literárních cen. Prvotinou, která sice vyšla až loni v listopadu, ale rychle zaujala veřejnost, se stala dystopie Kristiny Hamplové (1997) s anglickým názvem Lover/Fighter. Minulý týden byla odbornou porotou vybrána pro Cenu Susanny Roth, takže její úryvek převedou překladatelé a překladatelky do čtyřiceti let do nejrůznějších jazyků. Vzápětí byla kniha (společně s dalšími dvěma debuty) nominována v rámci prvního ročníku Ceny literární kritiky v kategorii próza. Je tedy opravdu Lover/Fighter tak výjimečný, jak ocenění napovídají?