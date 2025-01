Co nás obklopuje na každém kroku

Zůstaňme právě u knihy. Stejně jako u výstavy a seriálu je pod ní podepsaná Linda Kudrnovská, která se o popularizaci designu a typografie snaží už řadu let, a nynější projekt je vrcholem její záslužné práce. Nebyla na ni sama. Do knihy přispěla většina lidí, kteří na scéně patří ke špičce. Pochopitelně se sem nevešli všichni a publikace se věnuje zejména – řekněme – všeobecně uznávanému mainstreamu, ale už jen z výčtu zastoupených jmen (ať jsou ve více než dvaceti případech autory textů, respondenty rozhovorů nebo se tu o nich zkrátka píše) je zřejmé, že si z výsledku kdokoli může udělat obrázek, co se u nás v oboru dělo a děje. Chybět nemohou Aleš Najbrt, Petr Babák, Zuzana Lednická, Klára Kvízová, Robert V. Novák, Karel Haloun, Luboš Drtina nebo František Štorm, z již nežijících klasiků a klasiček Jiří Rathouský, Zdenek Rykr, František Muzika, Květa Pacovská či Karel Teige.