Proč Česko zasáhl blackout

Co přesně se odehrálo? Jak snadno se může něco takového zopakovat? A může to mít závažnější podobu? Jan Palaščák, majitel firmy Amper, která se věnuje mimo jiné předpovědím výroby elektřiny v Evropě, odhaduje, že vlivem klimatické změny a proměňující se struktury zdrojů by v budoucnu mohly být výpadky častější. A je tedy dobré se na to připravit na všech úrovních.