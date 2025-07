Album týdne: Kae Tempest transfobům vzkazuje, že mu jednou postaví sochu na náměstí

U Tempesta tedy vše začíná u slova a stojí na dikci, flow a přednesu. Současně je aktuální album v jeho diskografii hudebně nejpestřejší – především díky produkci Frasera T Smitha, který spolupracuje s hvězdami ražení Adele, Stormzy nebo Dave. Pokud na minulých deskách Tempest vyprávěl příběhy ostatních a komentoval proměny společenských nálad provázející vystoupení Británie z EU, na novince se noří do svých vlastních dramat. V úvodní dvojici skladeb I Stand on the Line a Statue in the Square tematizuje svoji tranzici a hned nato konfrontuje transfobii: „Nikdy tu nechtěli lidi, jako jsem já, ale až budu mrtvý, postaví mi sochu na náměstí.“