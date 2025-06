Dronové útoky v Rusku a Íránu mění pravidla války

„Dnes jsem tu v roli účastníka, protože jsem si vědom, jak je důležité, abychom všichni, kteří se tady pohybujeme, měli základní návyky, věděli, co se bude dít, jak se to bude dít, a nemuseli potom přemýšlet, jak se máme zachovat, kdyby k nějaké situaci došlo. Nechci nic přivolávat, ale stále platí, že kdo je připraven, není překvapen,“ říká na konci akce Petr Pavel. Nácvik se povedl, prezident vyvázl bez jediného škrábnutí, některé otázky ale zůstaly zatím nezodpovězené. Ta nejvíc palčivá souvisí s drony, které krouží nad Pavlovou hlavou během jeho venkovního vystoupení pro média. Protentokrát jde o přátelské stroje, které ho mají chránit, ale co když tu příště budou bzučet roje z nepřátelského tábora?