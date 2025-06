Česko se jen plácá na místě. Nebo možná už ne

Obecně asi platí, že lidé jsou ochotni akceptovat v krajině takový objekt, o jehož užitečnosti jsou přesvědčeni, proto málokomu v Česku vadí dálnice a skoro všem větrníky. Zemi s hlubokou inženýrskou tradicí by už ale slušelo pochopit, že nastavit větru lopatky a z točivého momentu vyrábět energii je tak přirozená a cenově i konstrukčně výhodná technologie, že je nesmysl se jí bránit. Česko to přesto posledních deset let, kdy se výrazně zvedla účinnost a snížily náklady větrných elektráren, vehementně dělalo – asi i kvůli předsudkům, jež tady zanechali politici s averzí vůči všemu zelenému.