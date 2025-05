Společnost chce po státu více, než na co mu dává peníze

Zásadní problém veřejných financí je v tom, že od státu dlouhodobě očekáváme víc, než na co stát z našich daní reálně má. To není problém jen Česka, podobný problém mají i ostatní evropské státy, spějeme k tomu dlouhou dobu. Věci, které jste zmínil, pandemie, válka nebo globální geopolitické otřesy, problém hodně zvýraznily. Takže to musíme nějak zvážit, buď po státu chtít méně, nebo mu dát víc peněz, ale takto to není udržitelné.