Výstava týdne: Malíř Dávid Čerťanský udělal ze zeměkoule zeměplochu

V Galerii SPZ však tentokrát Čerťanský ukročil stranou. Namaloval sérii pláten, která nejsou zas tak otevřená interpretacím, jak u něj bývá zvykem. Malíř si vzal glóbus a původní trojrozměrné znázornění světa převedl na dvojrozměrné. Ze zeměkoule zkrátka udělal zeměplochu. Na obrazech tak vidíme hned několik verzí globální mapy připomínající trochu nějakou vystřihovánku: jako by šlo ty modro-zeleno-hnědé plochy rozstříhat a znovu spojit do koule. Jenže to právě nejde, protože malíř pracuje s velkým proporčním zkreslením. A tady se dostáváme k poselství jeho konceptu. Stejně jako je zkreslený náš pohled na kartografické zachycení světa, tak je zkreslené i naše vnímání toho, co se na něm všechno děje.