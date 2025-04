Rodiče do hospody nechodili. Když jsem se od nich na gymnáziu odpoutal, řekl mi jednou v prváku kámoš, že třeťáci chodí na pivo. Nechápal jsem to. Pivo jsem sice znal, ale vůbec mi nechutnalo. Za týden jsem seděl v hospodě U Loučků (dnes U Ztracenejch) v Michelské ulici a pil svoje druhé pivo. U stolu seděli třeťáci. Měli dlouhé vlasy, bavili se důležitě o věcech, kouřili startky a já na ně koukal s obdivem. Ukázali mi úplně nový svět. Svět, kde se nikdo nemusí přetvařovat, kde si každý říká přesně to, co si myslí. Velmi fyzický a někdy nebezpečný, živelný svět. A mě začal bavit víc než svět, ve kterém jsem dosud žil. Kde se doma říká něco jiného, než co je slyšet ve škole.